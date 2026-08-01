С 1 сентября в России заработают новые правила перевозок в такси и автобусах

Изменения коснутся всех пассажирских перевозок Минтранс РФ утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа — они начнут действовать с 1 сентября 2026 года и будут актуальны до 1 сентября 2032-го.
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