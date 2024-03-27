Никита Кологривый лишился роли Жириновского после скандала в баре Елена ГалицкаяСегодняшний день стал темным периодом в карьере актера Никиты Кологривого, который лишается возможности сыграть роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ожидаемой автобиографической картины.