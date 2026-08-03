НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Губерниев об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Мы все соскучились. Пора возвращаться и тренировать здесь какую‑нибудь приличную команду»

Комментатор Дмитрий Губерниев призвал Леонида Слуцкого вернуться в российский футбол. Накануне 55-летний специалист покинул пост тренера « Шанхай Шэньхуа » после 2,5 лет работы в китайском клубе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии