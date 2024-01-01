Во Дворце искусств с молодежью обсудили Цели устойчивого развития.

Как рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, Республика Беларусь присоединилась к глобальной задаче по достижению Целей устойчивого развития и занимает уверенную позицию в движении к целям, определенным ООН, отражающим развитие всего человечества и влияющим на него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии