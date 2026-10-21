Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и УФСБ России по региону в отношении троих руководителей некоммерческих организаций и индивидуального предпринимателя, предоставляющих туристические услуги.