🚗🚗🚗 Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины смертельного ДТП под Ревдой Трагедия произошла сегодня на 16 км автодороги «Ревда-Мариинск-Краснояр».
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🚗🚗🚗 Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины смертельного ДТП под Ревдой Трагедия произошла сегодня на 16 км автодороги «Ревда-Мариинск-Краснояр».
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