В Ростовской области горит центральный рынок на площади 2 тыс. кв. м

При пожаре никто не пострадал В Ростовской области тушат крупные пожары. Специалисты ликвидировали возгорание в садовом товариществе «Задонье», где было повреждено 15 строений, и пожар на складе стройматериалов на площади 1,5 тыс.
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