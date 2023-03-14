ladyTravel Club

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  • Константин Самарин
    Перелет-то может, и дешевле, но вот расходы на гостиницу и отдых....Перелет из Москвы...
  • Зоя Жук
    Все в Сочи! Железный занавес опускается! Причем с двух сторон!Замминистра спорт...
  • Olga Andreadi (Андреади)
    пусть берут пример как надо лавировать.и вашим, и нашимМИД Греции: Турци...

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