Зеленский: Киеву нужны ракеты, армия, членство в ЕС и гарантии как у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве гарантий безопасности от союзников Киеву нужны большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз и договоренности о защите наподобие тех, которые имеет Израиль.
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