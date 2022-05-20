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Аналитик Сыроваткин рассказал, при каких условиях доллар вернется к 80 рублям

Аналитик Сыроваткин рассказал, при каких условиях доллар вернется к 80 рублям

Рубль укрепился за счет превышения предложения валюты над спросом. Если будут сняты валютные ограничения, курс может измениться, объяснил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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