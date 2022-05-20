Аналитик Сыроваткин рассказал, при каких условиях доллар вернется к 80 рублям

Рубль укрепился за счет превышения предложения валюты над спросом. Если будут сняты валютные ограничения, курс может измениться, объяснил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
Рубль укрепился за счет превышения предложения валюты над спросом. Если будут сняты валютные ограничения, курс может измениться, объяснил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
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