Аналитик Сыроваткин рассказал, при каких условиях доллар вернется к 80 рублям

Рубль укрепился за счет превышения предложения валюты над спросом. Если будут сняты валютные ограничения, курс может измениться, объяснил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.