Смогут ли туристы отправиться в Китай в праздники, рассказали в Уссурийской таможне

С 4 по 6 ноября 2023 года, в дни празднования Дня народного единства, пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморском крае будут работать в обычном режиме, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Уссурийской таможни.
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