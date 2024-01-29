Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ «Технополис Москва»

По итогам 2023 года особая экономическая зона «Технополис «Москва» упрочила свой статус флагмана новой столичной промышленности – на ее площадках было запущено сразу 35 новых производств, на 30% больше, чем годом ранее, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.