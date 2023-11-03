СКР выявил 14 стран, которые с мая 2023 года поставляли ВСУ вооружения

В России правоохранители задокументировали факт поставок оружия и техники Вооруженным силам Украины. За последние пять месяцев военную помощь киевскому режиму оказали 14 стран, в том числе Турция, Кипр и Хорватия.
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