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СКР выявил 14 стран, которые с мая 2023 года поставляли ВСУ вооружения

СКР выявил 14 стран, которые с мая 2023 года поставляли ВСУ вооружения

В России правоохранители задокументировали факт поставок оружия и техники Вооруженным силам Украины. За последние пять месяцев военную помощь киевскому режиму оказали 14 стран, в том числе Турция, Кипр и Хорватия.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
8: Турция, Кипр, Хорватия, США, Канада, Польша, Румыния, Германия, Чехия и... где ещё 6?!
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2 д.

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