В шахматах «случайный» чемпион? Дин зевнул – и корону забрал 18-летний Гукеш

18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам. В заключительной партии матча за корону Гукеш черными фигурами обыграл действующего чемпиона мира Дин Лижэня из Китая.
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