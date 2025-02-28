Родственники украинского мэра покинули страну

Жена и брат мэра Николаева Александра Сенкевича покинули Украину. Об этом сообщает РИА Новости. Отследив аккаунт Google 36-летнего Станислава Сенкевича, журналисты обнаружили его отзывы на туристические места в Турции, Эстонии и Латвии в 2023 и 2024 году.
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