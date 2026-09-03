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Регионы России

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В Рязанской области подросток обвинён в террористическом акте на железнодорожной инфраструктуре

В Рязанской области подросток обвинён в террористическом акте на железнодорожной инфраструктуре

Следственные органы Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Рязанской области, обвиняемого в совершении террористического акта.

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