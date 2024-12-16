Уборочную технику можно встретить и в центре Петербурга. Как сообщает корреспондент Мойки78, трактор со щеткой бойко чистит Малую Конюшенную улицу.
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Уборочную технику можно встретить и в центре Петербурга. Как сообщает корреспондент Мойки78, трактор со щеткой бойко чистит Малую Конюшенную улицу.