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Мировое обозрение

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Ахмат Кадыров награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Ахмат Кадыров награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин подписал указ о награждении Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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