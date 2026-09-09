Сергей Горелов: брянский завод выходит в передовики

В советское время Брянщина славилась многими показателями, были и серьёзные достижения в сельском хозяйстве, и в химической промышленности, однако пальму первенства всегда держало тяжелое машиностроение.
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