Тибетский буддийский монастырь завершил первую масштабную реконструкцию

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“Новости Китая” о реконструкции монастыря в Тибете Известный тибетский буддийский монастырь в северо-западной провинции Ганьсу в основном завершил свою первую крупномасштабную комплексную защиту и реконструкцию, объявили местные власти во вторник.