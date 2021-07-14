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Тибетский буддийский монастырь завершил первую масштабную реконструкцию

“Новости Китая” о реконструкции монастыря в Тибете   Известный тибетский буддийский монастырь в северо-западной провинции Ганьсу в основном завершил свою первую крупномасштабную комплексную защиту и реконструкцию, объявили местные власти во вторник.

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