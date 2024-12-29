БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чем Украина заинтересовала Илона Маска и его коллег

Чем Украина заинтересовала Илона Маска и его коллег

 Сергей АНДРЕЕВ Представители техноолигархии США в лице Илона Маска и его коллег из связанной с ВПК IT-сферы, похоже, не прочь превратить Украину при новой американской администрации в выставочный стенд и испытательный полигон своей смертоносной продукции.

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