Один фронт — две страны: бойцы СВО задают вопросы

Роман В

Спохватились. А кто последние 23 года создавал такую вот страну? Кто воспитал этих чиновников? Кто уверял нас в том что западные либеральные ценности, в принципе - универсальны, за исключением некоторых излишеств. Кто упорно твердил о партнерстве с западом? И теперь заявляет что у нас "нет проблем в отношениях с западом" - совсем недавнее заявление. Кто именно, за эти двадцать с лишним лет окончательно убил всю систему образования? Кто воспитал Колю с Уренгоя? Всю верхушку все, вполне, устраивало. А теперь спохватились - ох, ах, как же так, кругом несознательность и отсутствие патриотизма. Только патриотами, по ситуации - когда выгодно власти - не бывают. И патриотизм, предполагает гражданскую позицию - а это не только поддержка внешней политики власти, если она хоть в чем-то верна. Это еще и внутренний спрос с самой власти, за дела в стране. А власть готова к честному диалогу с народом? Нет, не готова. Власть, вон, мигрантов со всех республик тащит в РФ.