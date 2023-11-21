Глава Республики Коми Владимир Уйба, помимо актуальнейшего вопроса мигрантов, поднял ещё одну важнейшую тему.
Один фронт — две страны: бойцы СВО задают вопросы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮК
Юрий Кушнарев
две страны у нас давно и даже война мало что изменила
Ответить
20 час.
Роман В
Спохватились. А кто последние 23 года создавал такую вот страну? Кто воспитал этих чиновников? Кто уверял нас в том что западные либеральные ценности, в принципе - универсальны, за исключением некоторых излишеств. Кто упорно твердил о партнерстве с западом? И теперь заявляет что у нас "нет проблем в отношениях с западом" - совсем недавнее заявление. Кто именно, за эти двадцать с лишним лет окончательно убил всю систему образования? Кто воспитал Колю с Уренгоя? Всю верхушку все, вполне, устраивало. А теперь спохватились - ох, ах, как же так, кругом несознательность и отсутствие патриотизма. Только патриотами, по ситуации - когда выгодно власти - не бывают. И патриотизм, предполагает гражданскую позицию - а это не только поддержка внешней политики власти, если она хоть в чем-то верна. Это еще и внутренний спрос с самой власти, за дела в стране. А власть готова к честному диалогу с народом? Нет, не готова. Власть, вон, мигрантов со всех республик тащит в РФ.
Ответить
20 час.
Андрей Павлов
У нас типичное кастовое общество. Только в древней Индии каста неприкасаемых была низшей, а у нас она высшая. Характерная черта кастового общества - отсутствие социальных лифтов. За 20 лет создана вертикаль власти, в которую, в результате искусственного отбора, попадают люди определенного склада, для которых интересы государства где-то на последнем месте. На первом - личные интересы. Государственников-патриотов эта вертикаль отторгает с низших этажей до высших. Причем чем выше, тем отторжение сильнее. Так сказать, "чужие здесь не ходят". Результат такой многолетней селекции мы и наблюдаем.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии