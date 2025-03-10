«Осталось пятеро детей»: стали известны личности погибших в Соликамске пожарных

В краевом МЧС раскрыли личности погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Двое мужчин работали в десятой пожарно-спасательной части первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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