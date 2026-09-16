Путин: масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях СВО

Масштабная избирательная кампания в России проходит в условиях проведения СВО. Об этом в среду, 16 сентября, заявил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в преддверии выборов.
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