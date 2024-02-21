Составили полезную инструкцию, как подобрать этот важный аксессуар, а также отобрали самые стильные модели сезона.

Ремни становятся необходимыми с течением времени года, но это не просто временная тенденция. Стильные широкие ремни позволяют не только затянуть пояс на брюках, но и «вернуть на место» одежду, которая, например, постоянно спадает при похудении.
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