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Царьград

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NYT: США готовы вести бизнес с Россией до окончания конфликта на Украине

NYT: США готовы вести бизнес с Россией до окончания конфликта на Украине

Вашингтон изменил своё отношение к переговорам с Москвой, однако о каких именно сделках идёт речь пока неизвестно.

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