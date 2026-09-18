NYT: США готовы вести бизнес с Россией до окончания конфликта на Украине

Вашингтон изменил своё отношение к переговорам с Москвой, однако о каких именно сделках идёт речь пока неизвестно.
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и что за бред ! а про адские санкции и прочие санкции забыли ! с пиндосами везти дела только после отмена Всех санкций