Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наши предки расстреливали паникеров на месте

Наши предки расстреливали паникеров на месте

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова На момент написания этой заметки наши спецназовцы массово отлавливают в лесах Курской области заглянувших туда вэсэушников.

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