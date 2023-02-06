Kresy: в Польше осудили вице-премьера Блащака за возложение венка к мемориалу с флагом УПА*

Мариуш Блащак на прошлой неделе посетил Киев.Министр обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак на прошлой неделе посетил Киев, где преклонил колена и возложил венок к мемориалу с изображением флага украинской повстанческой армии*, передаёт Kresy.