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Kresy: в Польше осудили вице-премьера Блащака за возложение венка к мемориалу с флагом УПА*

Kresy: в Польше осудили вице-премьера Блащака за возложение венка к мемориалу с флагом УПА*

Мариуш Блащак на прошлой неделе посетил Киев.Министр обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак на прошлой неделе посетил Киев, где преклонил колена и возложил венок к мемориалу с изображением флага украинской повстанческой армии*, передаёт Kresy.

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