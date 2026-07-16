В Смоленске создадут новый маршрут для прогулок

Глава Смоленска Александр Новиков: Это откроет дополнительные подходы к набережной Днепра и древнему храму Иоанна Богослова XII века Пешеходный срез между улицами Бакунина, Красина, Дзержинского и выездом на Большую Краснофлотскую появится в Смоленске.