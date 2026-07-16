Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске создадут новый маршрут для прогулок

В Смоленске создадут новый маршрут для прогулок

Глава Смоленска Александр Новиков: Это откроет дополнительные подходы к набережной Днепра и древнему храму Иоанна Богослова XII века Пешеходный срез между улицами Бакунина, Красина, Дзержинского и выездом на Большую Краснофлотскую появится в Смоленске.

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