В Смоленске создадут новый маршрут для прогулок

Глава Смоленска Александр Новиков: Это откроет дополнительные подходы к набережной Днепра и древнему храму Иоанна Богослова XII века Пешеходный срез между улицами Бакунина, Красина, Дзержинского и выездом на Большую Краснофлотскую появится в Смоленске.
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