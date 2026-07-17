Zelensky's Cabinet Reshuffle Backfiring As He Names New Defense Minister Amid a continuing status of martial law in Ukraine, one European headline underscores that President Zelensky's significant cabinet and defense ministry reshuffling has 'backfired'.
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