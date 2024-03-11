Постпред Крыма Мурадов предупредил Запад о возмездии за агрессию НАТО к России

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов в качестве комментария к заявлению главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу присутствия военнослужащих стран НАТО на территории Украины, выступил с предупреждением, обращенным к западным государствам, о возмездии со стороны Российской Федерации при условии начала прямого военного конфликта альянса с Россией.