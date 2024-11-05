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Высокие ставки обусловили ожесточенную борьбу кандидатов на выборах в США. Разбор

Высокие ставки обусловили ожесточенную борьбу кандидатов на выборах в США. Разбор

5 ноября проходят выборы президента США. На протяжении долгого времени шансы республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис были практически равны, поэтому борьба шла за каждого избирателя, особенно — в семи колеблющихся штатах.

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