В давке на стадионе погибли более десятка человек

В давке на крикетном стадионе в Индии погибли 11 человек и 47 получили ранения. Болельщики праздновали победу команды «Ройял Челленджерс Бангалор» в индийской премьер-лиге над «Пенджаб Кингз» на стадионе «Чиннасвами» в Бангалоре.