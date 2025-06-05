В давке на стадионе погибли более десятка человек

В давке на крикетном стадионе в Индии погибли 11 человек и 47 получили ранения. Болельщики праздновали победу команды «Ройял Челленджерс Бангалор» в индийской премьер-лиге над «Пенджаб Кингз» на стадионе «Чиннасвами» в Бангалоре.
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