Происшествия
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Происшествия

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В Иркутске полицейские задержали мужчину, призывавшего в Интернете к насилию в отношении сотрудников полиции

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области выявили и пресекли противоправную деятельность 31-летнего жителя Иркутска, разместившего в сети Интернет материалы экстремистского характера.

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