На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 6 лет

Извержение класса X2.8, зафиксированное НАСА SDO 14 декабря. В прошлый четверг (14 декабря) на уровне области активных солнечных пятен под названием AR 3514 произошла самая интенсивная солнечная вспышка с 2017 года.
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