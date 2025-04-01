Две библиотеки отремонтируют в Татарстане в этом году по нацпроекту «Семья»

Центральная библиотека Мамадыша Фото: пресс-служба Минстроя РТ В Татарстане по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в текущем году капитально отремонтируют Центральную библиотеку Мамадышского района и библиотеку-филиал №25 Центральной библиотечной системы Казани.
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