Две библиотеки отремонтируют в Татарстане в этом году по нацпроекту «Семья»

Центральная библиотека Мамадыша Фото: пресс-служба Минстроя РТ В Татарстане по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в текущем году капитально отремонтируют Центральную библиотеку Мамадышского района и библиотеку-филиал №25 Центральной библиотечной системы Казани.