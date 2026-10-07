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Новые правила контроля наличных: как банки будут проверять крупные взносы и что меняется для граждан

Новые правила контроля наличных: как банки будут проверять крупные взносы и что меняется для граждан

Последние несколько месяцев тема наличных денег снова оказалась в центре внимания. Казалось бы, мы давно привыкли к картам, переводам по номеру телефона и оплате лицом на кассе.

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