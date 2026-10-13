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Марина Ахмедова: Когда между войной и позором выбираешь позор, к тебе приходит и война, и позор

Марина Ахмедова: Когда между войной и позором выбираешь позор, к тебе приходит и война, и позор

Слышала, что инженеры Яндекса работают самоотверженно, чтобы все восстановить, и я в этом не сомневаюсь, и желаю им - инженерам - поскорее успешно устранить ущерб от Украины.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Н
Александр Низменено

Аркадий Волож - один из основателей Яндекса сбежал из России в Израиль, прихватив с собой все разработки с ИИ. Он же предатель, изменник Родины ! А с ним сбежали более 400 разработчиков ИИ, инженеров. Они такие же. Поэтому они так и работали не за Россию, да и сейчас к ним много вопросов.

Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Яндекс не яндекс, сбой банкинга и все штрафы и задержки платежей вешают на невиновного гражданина , а финанс помощь идет из казны народной в карманы буржуев. Пенсионеры рф вполне могут управлять этими дета центрами, но коммунистам ничего не доверяют, их бояться больше , чем нато.