Марина Ахмедова: Когда между войной и позором выбираешь позор, к тебе приходит и война, и позор

Слышала, что инженеры Яндекса работают самоотверженно, чтобы все восстановить, и я в этом не сомневаюсь, и желаю им - инженерам - поскорее успешно устранить ущерб от Украины.
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Исходный текст: "Выбирающий позор, пытаясь избежать войны, получает и позор, и войну"! Хм... актуально для нашего времени...
яндыкс это вообще почка от гугла
Возможно, не стоит равняться...
Но что бы сделал Сталин в такой ситуации?
Аркадий Волож - один из основателей Яндекса сбежал из России в Израиль, прихватив с собой все разработки с ИИ. Он же предатель, изменник Родины ! А с ним сбежали более 400 разработчиков ИИ, инженеров. Они такие же. Поэтому они так и работали не за Россию, да и сейчас к ним много вопросов.
Этот коллега- Уинстон Черчилль?
Яндекс не яндекс, сбой банкинга и все штрафы и задержки платежей вешают на невиновного гражданина , а финанс помощь идет из казны народной в карманы буржуев. Пенсионеры рф вполне могут управлять этими дета центрами, но коммунистам ничего не доверяют, их бояться больше , чем нато.
Яндекс, а не засланный ли это казачок!