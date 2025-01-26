Новые тренды в покупках хедж-фондов

Управляющие хедж-фондов оптимистичны смотрят на европейские компании, которые производят товары, востребованные, но не обязательные для потребления, особенно предметы роскоши, сообщает Reuters со ссылкой на аналитику Goldman Sachs.
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