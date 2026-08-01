Пропавшую пятилетнюю девочку нашли в лесу мертвой: Опознали по розовой кофточке

Тело пятилетней девочки обнаружили в лесном водоеме. Ребенок считался пропавшим без вести. Как передает Metro, девочка из графства Вустершир (Великобритания) внезапно исчезла без следа, родители опубликовали объявление, распространившееся в соцсетях: "Пожалуйста, обратите внимание на маленькую девочку лет пяти в розовой кофточке".