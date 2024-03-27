Роскомнадзор получил право блокировать «зеркала». Законопроект одобрила Госдума

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять законопроект о передаче Роскомнадзору полномочий по принятию решений о блокировке зеркал запрещенных сайтовКак сообщает ТАСС, по действующим нормам при обнаружении «зеркал» запрещенных сайтов федеральные органы исполнительной власти или правообладатели информации обращаются в Минцифры.
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