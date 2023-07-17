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Франция хочет вытеснить Россию в битве за Индию

Франция хочет вытеснить Россию в битве за Индию

Франция объясняет свою позицию по оторванию Индии от России. Несмотря на то, что Индия страдает от бедности, экологических и других проблем, она является важным противовесом Китаю и крупнейшим заказчиком оружия в Азии, отмечает газета Le Monde.

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