В Госдуму внесут законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и его первый заместитель Яна Лантратова подготовили законопроект, предусматривающий увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции (СВО) до 35 календарных дней.
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