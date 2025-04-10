В Госдуму внесут законопроект об увеличении отпуска для ветеранов СВО

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и его первый заместитель Яна Лантратова подготовили законопроект, предусматривающий увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции (СВО) до 35 календарных дней.