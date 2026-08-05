Республика Калмыкия присоединилась к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Накануне детский оздоровительный лагерь «Джангар» в Элисте навестили сотрудники полиции для того, чтобы провести зарядку, рассказать о пользе здорового образа жизни и важности соблюдения законов юным отдыхающим.
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