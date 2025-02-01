Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сорвать переговоры лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил NEWS.
В Госдуме раскрыли, как Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Комментарии
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С
Сергей
Да ни одной западной стоане эти переговоры не нужны! Они теряют миллиарды в случае нашей победы. Не нужна стльная Россия никому, а особенно США!
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19 час.
АС
Александр Смелов
Люди, прекратите называть этого ущербного главой или президентом и проч. фашистского образования с названием "украина"!
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17 час.
М
Мария
Точно! Он наркошибздик. Его называть надо "КЛОП"! Мал клоп, да вонюч!
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12 час.
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