Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Совсем не комильфо

Совсем не комильфо

Французы без объяснений задержали в аэропорту сотрудника МИД России    Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, сообщила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова.

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