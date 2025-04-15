Совсем не комильфо

Французы без объяснений задержали в аэропорту сотрудника МИД России Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, сообщила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова.
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