В Кремле потребовали распределить депутатов Госдумы по системе светофора

виталий панов

Оценку работы депутатов должны определять избиратели! Только народ а не власть поставит заслуженную оценку деятельности "народных избранников"!Тогда точно народ почистит ряды депутатов,которые ведут антинародную политику!Таких деятелей давно надо было отправить в отставку,но они проходили по однопартийным спискам.Поэтому если разрешат давать оценку их деятельности,в следующий раз они точно вылетят.Это можно сделать на сайте Госуслуг.Госуслуги заслуживают доверия,поэтому результат оценки депутатов не вызовет не доверия!