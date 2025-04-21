В Кремле разработали систему оценки эффективности действующих депутатов Госдумы. Как сообщили РБК источники в ведомстве, парламентариев сегментируют по приницпу светофора.
В Кремле потребовали распределить депутатов Госдумы по системе светофора
Комментарии
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виталий панов
Оценку работы депутатов должны определять избиратели! Только народ а не власть поставит заслуженную оценку деятельности "народных избранников"!Тогда точно народ почистит ряды депутатов,которые ведут антинародную политику!Таких деятелей давно надо было отправить в отставку,но они проходили по однопартийным спискам.Поэтому если разрешат давать оценку их деятельности,в следующий раз они точно вылетят.Это можно сделать на сайте Госуслуг.Госуслуги заслуживают доверия,поэтому результат оценки депутатов не вызовет не доверия!
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14 час.
Валерий Самойлов
Это как? Поочередно будут отсутствовать на заседаниях? Сначала зелёные потом жёлтые ,затем красные? А не лучше ли будет ликвидировать Госдуму, или воссоздать как было во времена СССР?
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4 час.
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