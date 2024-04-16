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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Пистонс» Трой Уивер сохранит свой пост. Клуб собирается назначить главу по баскетбольным операциям

Уивер имеет результат 74-244 по итогам четырех лет в «Детройте». Вместе с ним в офисе продолжат работу и остальные управленцы клуба.

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