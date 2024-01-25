Россельхознадзор: в Ростовской области выявлен грипп птиц

В результате лабораторных исследований в ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» патологического материала (труп фазана), обнаруженного в 0,2 км на северо-восток от хутора Сусат, Семикаракорского района, автомобильная дорога Волгодонск-Ольгинская, на обочине, выявлен генетический материал вируса гриппа птиц А, подтипа Н5.