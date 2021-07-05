На Кубани суд попал в скандал из-за поэтических заголовков

РЕН ТВ НовостиНа Кубани суд попал в скандал из-за поэтических заголовковУметь читать между строк и находить подтекст там, где он даже и не предполагался, - это, согласитесь, особое умение.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгвар ЛионовА ведь заголовки-то - блестящие! Автор - умничка! Сейчас многие газеты нанимают отдельного человека для придумывания заголовков - ярких, броских, привлекательных. Зря на "прессу" наехали, - такие заголовки только привлекают людей на сайт. Или как раз это им и не нужно?Комментировать
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