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На Кубани суд попал в скандал из-за поэтических заголовков

Уметь читать между строк и находить подтекст там, где он даже и не предполагался, - это, согласитесь, особое умение.

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Ингвар Лионов
А ведь заголовки-то - блестящие! Автор - умничка! Сейчас многие газеты нанимают отдельного человека для придумывания заголовков - ярких, броских, привлекательных. Зря на "прессу" наехали, - такие заголовки только привлекают людей на сайт. Или как раз это им и не нужно?

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